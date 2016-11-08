سقوط 3 طلاب لتشاجرهم مع عمال سوبر ماركت بسبب ثمن المشتريات فى مدينة نصر

كتب ــ إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث مدينة نصر، من القبض على 3 طلاب، عقب مشاجرة عنيفة شهدتها المنطقة، مع صاحب سوبر ماركت، والعاملين بالمحل، بسبب خلافات فيما بينهما على قيمة بعض المشتريات التى تحصلوا عليها من المحل، وهو ما تسبب فى مشاجرة بينهما أصيب خلالها صاحب المحل والعاملين فيه، وتم ضبط طرفى المشاجرة وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من الأمن الإدارى لوزارة التعليم العالى، بوقوع مشاجرة ومصابين بسوبر ماركت، وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وتم ضبط "يوسف م ت " 18 سنة، طالب، و"عبد الله م أ" 19 سنة، طالب، و"أسامة ا "25 سنة، عاطل، وشهرته " الأسطورة "، و"كريم ح س" 18 سنة، طالب، قائد السيارة رقم ر ط أ 967 ماركة ميتسوبيشى لانسر.

فيما ضم الطرف الثانى "أحمد م ر " 28 سنة، صاحب سوبر ماركت، ومقيم المنيا، مصاب بجرح سطحى بإصبع اليد اليسرى، وشقيقه "جمال م ر " 26 سنة، عامل بالسوبر ماركت، مصاب بسحجات بالرقبة من الخلف، و"محمد ر ز " 28 سنة، عامل بذات السوبر ماركت.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين من خلال الفحص حدوث مشادة كلامية بين الثالث والسادس، تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على شراء بعض المشتريات من السوبر ماركت، بسبب رفض الطرف الأول دفع المبلغ المالى المستحق على قيمة المشتريات، فتعدى خلالها الطرف الأول على الثانى محدثا ما به من إصابات، وفى وقت لاحق عاد الطرف الأول مرة أخرى محل البلاغ للتشاجر مع الطرف الثانى.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط الطرف الأول، وعثر بمكان الواقعة على صندوق بلاستيك بداخله 14 زجاجة منها 8 زجاجات بداخلها مادة البنزين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيام الرابع بملء زجاجات البنزين من تانك سيارته وعند مشاهدتهم لأفراد الأمن الإدارى قام الثالث والرابع بالفرار بسيارة الرابع تاركين الصندوق بمكان البلاغ، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.