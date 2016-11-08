قبل الاستحقاق بساعات..تعرفوا على النساء في حياة ترامب

ربما أكثر نقطة تستغلها مرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون في وجه منافسها المثير للجدل دونالد ترامب Donald Trump، هي سعيها لإثارة قضية المرأة وكسب أصوات النساء على اعتبارها السيدة التي تحدت التاريخ وتسعى جاهدة لتكون رئيسة الولايات المتحدة.

ولكن قبل أن تكون هيلاري السيدة التي تحدت رجل الأعمال الملياردير الشهير دونالد ترامب، تعرفوا على النساء اللواتي تركنا بصمة في حياته.

السيدة الأهم والأبرز في حياة ترامب هي ميلانيا ناس Melania Trump، وهي عارضة الأزياء السابقة وزوجته الحالية البالغة من العمر 46 عاماً ولكنها لم تكن الزوجة الأولى.

وكانت أول من تزوجها ترامب، بطلة تزلج وعارضة أزياء، ولدت عام 1949 في جمهورية التشيك، وهي إيفان Ivana Marie Trump التي هاجرت إلى مونتريال في كندا، ثم إلى نيويورك، حيث تعرّفت على ترامب وبدأت معه علاقة توّجت عام 1977 بالزواج. وقد أثمر زواجهما 3 أبناء: دونالد جون جونيور (39) وايفانكا ماري (35) وإريك فريدريك (33) وانفصل عنها عام 1992.

أما زواجه الثاني فكان من الممثلة والنجمة التلفزيونية الأمريكية مارلا آن مابليس Marla Maples البالغة من العمر حالياً 52 عاماً، وقد تزوجت ترامب عام 1993 بعد شهرين من ولادة ابنتهما الوحيدة، تيفاني آريانا، لينتهي زواجهما بعد 6 أعوام .

ورغم أن ترامب أغرم بعد ذلك بالسيدة كارا يونج Kara Young كثيراً إلا أنه لم يقدم على الزواج منها بل تزوج زوجته الحالية ميلنيا كنوز التي يكبرها بـ24 عاماً عام 2005 وهي عارضة أزياء أمريكية من أصل يوغوسلافي ولم يرزق منها سوى بابن واحد هو "بارون ويليام ترامب".

وبعيداً عن الزواج والارتباط هاجمت العديد من السيدات ترامب مؤخراً، حيث تحدثن عن محاولاته التحرش بهن أو توجيهه عبارت قاسية جداً لهن، وعلى رأسهن سلمى حايك وكارينا فرجينا ونانسي أوديل وميغان كيلي وإليسيا ماشادو وكارلي فيورينا وغيرهن الكثيرات.

وقد انتشر سابقاً تسجيل صوتي عمره أكثر من 11 عاماً لترامب يوثق حديثه عن النساء وكيف باستطاعته تقبيل من يشاء حتى المتزوجات لأنه ثري.

وبناء على ما تقدم يبقى السؤال هل سيتمكن دونالد ترامب من استعادة ثقة النساء والفوز بأصواتهن؟ خاصة وأن منافسته امرأة، هذا ما سنكتشفه خلال ساعات.

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