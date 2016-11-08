أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السيسى يلتقى اتصالا من رئيس كينيا ويؤكد انفتاح مصر على أفريقيا

Google+ Print
السيسى يلتقى اتصالا من رئيس كينيا ويؤكد انفتاح مصر على أفريقيا السيسى يلتقى اتصالا من رئيس كينيا ويؤكد انفتاح مصر على أفريقيا

الرئيس عبد الفتاح

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا اليوم من  أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، الذي أكد خلاله عُمق علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين وكينيا، منوهًا إلى حرص بلاده على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وأعرب  أوهورو كينياتا عن تقدير بلاده لجهود مصر في تفعيل برامج التعاون مع كينيا في العديد من المجالات.

ومن جانبه، أكد الرئيس أن انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة يأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، منوهاً إلى اعتزازه بعلاقات التعاون التي تجمع بين مصر وكينيا، ومشيداً بمواقفها المؤيدة لمصر في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وأعرب الرئيس خلال الاتصال عن سعادته بالتنامي الملحوظ في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري.

وتناول الاتصال سُبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين من خلال تنفيذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

 كما تم التطرق إلى التطورات الإقليمية على الساحة الافريقية، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب