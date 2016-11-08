السيسى يلتقى اتصالا من رئيس كينيا ويؤكد انفتاح مصر على أفريقيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا اليوم من أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، الذي أكد خلاله عُمق علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين مصر وكينيا، منوهًا إلى حرص بلاده على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وأعرب أوهورو كينياتا عن تقدير بلاده لجهود مصر في تفعيل برامج التعاون مع كينيا في العديد من المجالات.

ومن جانبه، أكد الرئيس أن انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة يأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، منوهاً إلى اعتزازه بعلاقات التعاون التي تجمع بين مصر وكينيا، ومشيداً بمواقفها المؤيدة لمصر في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وأعرب الرئيس خلال الاتصال عن سعادته بالتنامي الملحوظ في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري.

وتناول الاتصال سُبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين من خلال تنفيذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

كما تم التطرق إلى التطورات الإقليمية على الساحة الافريقية، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.