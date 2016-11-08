إحالة الدعويين المطالبتين ببطلان قرار التصالح مع «حسين سالم» للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعويين المطالبتين بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون، ووقف تنفيذ القرار الصادر من بتاريخ 3 أغسطس الماضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم، والتحفظ على أمواله مجدداً، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

وطلب حميدو جميل المحامى بجلسة اليوم التصريح باستخراج إفادة من السفارة القطرية فى مصر عما توصلت إليه وساطة دولة قطر ممثلة فى النائب العام القطرى والمستشار الدكتور على بن محسن من مفاوضات التصالح مع حسين سالم خلال الفترة من 11 فبراير 2011 وحتى 30 يونيو 2013 والتى تمت عبر محامى حسين سالم سعودى الجنسية صالح الجبار.