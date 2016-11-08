حبس عاطلين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة حال سرقتهما حقيبة سيدة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية حبس عاطلين، وذلك لقيامهما بسرقة حقيبة سيدة وحيازتهما لمواد مخدرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد من تلقيه إخطارا من الملازم أول عبد الرحمن أحمد خلف الضابط بإدارة المرور بخدمته بشارع الجلاء، دائرة قسم شبين الكوم بأنه سمع أصوات استغاثة به من سيدة تدعى "ر . ا ." سكرتيرة بعيادة خاصة ومقيمة دائرة قسم شبين الكوم وذلك لقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بمغافلتها وخطف حقيبة يدها وبداخلها متعلقاتها أثناء سيرها بدائرة القسم، وفرا هاربين على الفور.

وبسؤال المجنى عليها اتهمت سالفى الذكر بسرقة حقيبة يدها وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وحيازة المخدر بقصد التعاطى والسلاح الأبيض للدفاع تحرر عن الواقعة المحضر رقم19376جنح قسم شبين الكوم لسنة2016 .