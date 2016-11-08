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ضبط مصنعين بدون ترخيص لغش الحلويات الشرقية بالغربية

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ضبط مصنعين بدون ترخيص لغش الحلويات الشرقية بالغربية ضبط مصنعين بدون ترخيص لغش الحلويات الشرقية بالغربية

>الغربية - إسلام الخياط

شنت مباحث بالغربية حملة مكبرة وتمكنت من ضبط مصنع بدون ترخيص لغش المواد الغذائية بقرية الرملية التابعة لمركز طنطا.

كان اللواء حسام الدين خليفة  مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث تموين الغربية، يفيد من ضباط  مباحث التموين  بتمكنهم من ضبط "حسين. ع. ا، 30 سنة" مقيم بقرية الرملية، مركز طنطا، بإنشاء مصنع بدون ترخيص، بذات الناحية لغش المواد الغذائية، وبحوزته 9 جوال سميت للحلويات زنة الجوال  50 كيلوجراما و7200 عبوة بسبوسة زنة العبوة 450 جراما و720عبوة بسبوسة زنة العبوة 200 جرام و 840 عبوة خل زنة العبوة كيلوجرام و2000 عبوة كاستر فارغة و1000عبوة خل فارغة، ومدون على جميع المضبوطات أحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الأولى 6 أكتوبر.

كما  تمكن  ضباط الحملة من ضبط "أحمد. ع. ا،40 سنة" مقيم  مقيم بذات القرية بانشاء مصنع بدون ترخيص، بذات الناحية لغش المواد الغذائية، وبحوزته4272 عبوة خلطة لحوم زنة العبوة  200 جرام و1920عبوة هاى كيك زنة العبوة  90 جراما و70 عبوة " أم على"  مدون عليها أحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الأولى 6 أكتوبر، بالإضافة إلى400  كرتونة وعبوة فارغة معدة للتعبئة.

تم التحفظ على المضبوطات وحرر المحضر 33478و 33479جنح مركز طنطا وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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مصر 365

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