غدًا.. حسام البدري يقود مران الأهلي

يعود إلى القاهرة حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، قادما من كندا بعد زيارته أسرته، حيث كان البدري غادر القاهرة خلال الأجازة التي حصل عليها الفريق يومي السبت والأحد الماضيين.

> ويقود البدري مران الفريق بداية من غد الأربعاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، بالجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها 19 نوفمبر الجاري.