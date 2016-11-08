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غدًا.. حسام البدري يقود مران الأهلي

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غدًا.. حسام البدري يقود مران الأهلي غدًا.. حسام البدري يقود مران الأهلي

حسام البدري – المدير الفني للنادي الأهلي

يعود إلى القاهرة حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، قادما من كندا بعد زيارته أسرته، حيث كان البدري غادر القاهرة خلال الأجازة التي حصل عليها الفريق يومي السبت والأحد الماضيين.
> ويقود البدري مران الفريق بداية من غد الأربعاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، بالجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها 19 نوفمبر الجاري.

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