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السيسى يستقبل مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو

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السيسى يستقبل مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو السيسى يستقبل مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو

الرئيس ومشيرة خطاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مشيرة خطاب الدبلوماسية والوزيرة السابقة ومُرشحة لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

وقال السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن “مشيرة خطاب أعربت خلال اللقاء عن تقديرها لقيام الدولة بترشيحها لهذا المنصب الدولي الهام، وكذا لدعم الاتحاد الافريقي لها في الانتخابات المنتظر أن تُجري العام القادم”.

وأشادت خطاب بالجهود التى تبذلها مختلف الجهات دعماً لترشيحها، كما تطرقت خلال اللقاء إلى المحاور المختلفة التي تقوم عليها حملتها الانتخابية، منوهةً إلى الاتصالات والزيارات الخارجية التى تقوم بها لعدد من الدول الأعضاء فى المجلس التنفيذى لليونسكو، فضلاً عن اللقاءات التى عقدتها مع المسئولين بتلك الدول بهدف عرض برنامجها الانتخابي والتباحث حول مختلف أنشطة المنظمة وسُبل تعزيزها دورها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو، مؤكداً أن ما تتمتع به من خبرات وتاريخ حافل مشهودًا له على الصعيدين الوطني والدولي يجعلها جديرة بتولي هذا المنصب الدولي الرفيع.

وذكر السفير علاء يوسف، أن اللقاء شهد استعراضًا للجهود التي تقوم بها المرشحة في إطار حملتها الانتخابية، بالإضافة إلى الموضوعات والافكار التى يشملها برنامجها الانتخابي، حيث أشارت مشيرة خطاب إلى أهمية تعزيز دور منظمة اليونسكو، خاصة فيما يتعلق بإصلاح التعليم.

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