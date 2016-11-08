أعلن المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، الثلاثاء، أنه جار تنفيذ خطة إحلال وتجديد لاجهزة الكشف بجميع صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، وذلك على مرحلتين لإحلال جميع الأجهزة الأمنية بأخرى حديثة ذات المواصفات العالمية .

وقال إسحاق، خلال بيان صادر عنه اليوم، إنه جار تنفيذ المرحلة الأولى حيث سيتم خلال 60 تركيب 44 جهاز أكس راى ، من أصل 87 جهازًا من المانيا ، لدعم بوابات ومنافذ صالات مطار القاهرة، وذلك فى إطار تشديد إجراءات الامن لتوفير أقصى قدر من التأمين للطائرات والركاب، ضمن خطة تأمين المطار بالكامل .

وأضاف أن أجهزة الفحص بواسطة الأشعة السينية X RAY الجديدة تظهر محتويات الحقائب، من جميع الجهات، وذلك منعًا لأى محاولة لخداع الأجهزة، كما أنها شديدة الحساسية لأى مواد تمثل خطورة على سلامة الركاب والطائرات .

وأشار رئيس شركة الميناء إلى أن الخطة تتضمن أيضا توريد 48 جهازًا للمسح الذرى، وذلك لرصد أية مواد أو أثار متفجرات على ملابس أو أجسام أو حقائب الركاب .

وعن تأمين مداخل المطار على طريق العروبة وطريق الأوتوستراد، قال إنه سيتم وضع 4 من أحدث أجهزة الكشف على المفرقعات، وذلك للشاحنات والسيارات، وجار أعمال تجهيز المواقع لتركيب الأجهزة، وسيتم الانتهاء خلال 4 شهور.

وأضاف أن المرحلة الثانية سوف تتضمن توريد وتركيب 35 بوابة تفتيش على الأشخاص BODY SCAN ، والتى تقوم بعملية مسح للجسم بالكامل لكشف أية متعلقات مع الأشخاص .

كما سيتم توريد وتركيب أجهزة نظام كشف الحقائب الأوتوماتيكى، والذى يتم به فحص الحقائب الكبيرة من جميع الجهات ” 3D ” على السيور بمبنى ركاب رقم 3 .

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع لتأمين الأسوار بمحيط المطار، بتركيب أحدث منظومة أمنية بالكاميرات والرادارات، وسيتم تشغيله الشهر الجاري .

مطار القاهرة يحدث منظومة تأمين الركاب والحقائب بـ٤٤ جهازًا ألمانيًا

أعلن المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، الثلاثاء، أنه جار تنفيذ خطة إحلال وتجديد لاجهزة الكشف بجميع صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، وذلك على مرحلتين لإحلال جميع الأجهزة الأمنية بأخرى حديثة ذات المواصفات العالمية .

وقال إسحاق، خلال بيان صادر عنه اليوم، إنه جار تنفيذ المرحلة الأولى حيث سيتم خلال 60 تركيب 44 جهاز أكس راى ، من أصل 87 جهازًا من المانيا ، لدعم بوابات ومنافذ صالات مطار القاهرة، وذلك فى إطار تشديد إجراءات الامن لتوفير أقصى قدر من التأمين للطائرات والركاب، ضمن خطة تأمين المطار بالكامل .

وأضاف أن أجهزة الفحص بواسطة الأشعة السينية X RAY الجديدة تظهر محتويات الحقائب، من جميع الجهات، وذلك منعًا لأى محاولة لخداع الأجهزة، كما أنها شديدة الحساسية لأى مواد تمثل خطورة على سلامة الركاب والطائرات .

وأشار رئيس شركة الميناء إلى أن الخطة تتضمن أيضا توريد 48 جهازًا للمسح الذرى، وذلك لرصد أية مواد أو أثار متفجرات على ملابس أو أجسام أو حقائب الركاب .

وعن تأمين مداخل المطار على طريق العروبة وطريق الأوتوستراد، قال إنه سيتم وضع 4 من أحدث أجهزة الكشف على المفرقعات، وذلك للشاحنات والسيارات، وجار أعمال تجهيز المواقع لتركيب الأجهزة، وسيتم الانتهاء خلال 4 شهور.

وأضاف أن المرحلة الثانية سوف تتضمن توريد وتركيب 35 بوابة تفتيش على الأشخاص BODY SCAN ، والتى تقوم بعملية مسح للجسم بالكامل لكشف أية متعلقات مع الأشخاص .

كما سيتم توريد وتركيب أجهزة نظام كشف الحقائب الأوتوماتيكى، والذى يتم به فحص الحقائب الكبيرة من جميع الجهات ” 3D ” على السيور بمبنى ركاب رقم 3 .

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع لتأمين الأسوار بمحيط المطار، بتركيب أحدث منظومة أمنية بالكاميرات والرادارات، وسيتم تشغيله الشهر الجاري .