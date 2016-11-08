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نقابة الأطباء تكرم مدير عام الطب البيطرى بالمنيا لمجهوداتها

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نقابة الأطباء تكرم مدير عام الطب البيطرى بالمنيا لمجهوداتها نقابة الأطباء تكرم مدير عام الطب البيطرى بالمنيا لمجهوداتها

>المنيا - حسن عبد الغفار

كرمت نقابة الأطباء البيطريين بالمنيا الدكتورة أمل عبد الفتاح العسيلي مدير عام مديرية الطب البيطري ، حيث أهدتها درع النقابة تكريماً لمجهوداتها وتعاونها الفعال مع النقابة منذ توليها المنصب وسعيها الدائم للرقى بالمهنة وخدمة الزملاء.

جاء ذلك خلال لقاء تعقده النقابة بصفة دورية مع عدد من الأطباء البيطريين ومسئولي الوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة للوقوف على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع إلى اى عواقب أو مشكلات تواجههم وآليات حلها من اجل تحقيق النفع العام والارتقاء بالخدمة المقدمة .


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