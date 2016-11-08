بالصور.. أهالى "ميت على" بالدقهلية يشيعون جثمان شهيد سيناء

الدقهلية ـ محمد حيزة

شارك المئات من أهالى قرية "ميت على" بالدقهلية، فى تشييع جثمان الشهيد أحمد أبو النجا، رائد مهندس بالقوات المسلحة، والذى استشهد إثر محاولته تفكيك عبوة ناسفة فى شمال سيناء.

وفور وصول جثمان الشهيد شارك الأهالى فى صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير بالقرية، وسط حالة من الحزن سيطرت على الأهالى الذين طالبوا بالقصاص من الإرهابيين.

وكان فى استقبل جثمان الشهيد، المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، والمستشار العسكرى بالمحافظة، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير المساعد لمحافظ الدقهلية.