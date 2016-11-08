جون أنطوي يخضع لتدريبات بدنية في مران الأهلي

خضغ الغاني جون أنطوي، مهاجم النادي الأهلي، لتدريبات بدنية خلال مران الفريق الصباحي اليوم الثلاثاء، مع طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل.

> وكان أنطوي تعرض لكدمة قوية في الحوض خلال تقسيمة الكرة بمران الفريق أمس، وهو ما تسبب في مغادرته للمران.

> وفضل الجهاز الفني للأهلي إراحة اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية صباح اليوم والاكتفاء بأداء التدريبات التأهيلية والعلاجية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي يوم 19 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز.

> واستأنف الفريق الأحمر تدريباته أمس الإثنين، بعد إنتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق يومي السبت والأحد الماضيين.