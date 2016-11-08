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شيخ الأزهر يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

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شيخ الأزهر يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي شيخ الأزهر يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف – أرشيفية

استقبل شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى .

وتم خلال المقابلة استعراض الجهود المشتركة لمكافحة التطرف، والإرهاب، ونشر ثقافة التسامح، والسلام، ودور الأزهر الشريف لمواجهة التطرف والزيارات التي يقوم بها شيخ الأزهر باعتباره رئيس مجلس حكماء المسلمين لنشر التسامح، وتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام.

بالإضافة إلى بحث إمكانات التعاون بين الأزهر الشريف وفرنسا ومن المقرر إصدار بيان حول اللقاء وما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.

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