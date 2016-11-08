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تأجيل محاكمة متهمي «اقتحام قسم شرطة حلوان» لـ 26 نوفمبر

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تأجيل محاكمة متهمي «اقتحام قسم شرطة حلوان» لـ 26 نوفمبر تأجيل محاكمة متهمي «اقتحام قسم شرطة حلوان» لـ 26 نوفمبر

تعبيرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 68 متهمًا في قضية “اقتحام قسم شرطة حلوان”، لـ٢٦ نوفمبر.

وجاء قرار التاأجيل، لاستكمال المرافعة، حسبما أفاد مراسلنا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها:” ارتكاب جرائم إرهاب، التجمهر، القتل العمد مع سبق الإصرار، الشروع فيه، تخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر، فضلًا عن إتلاف سيارات الشرطة والمواطنين”.

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