وفاة طفل سقط من نافذة مركبة يقودها والده برأس الخيمة

توفي طفل مواطن (سنتان)، متأثراً بإصابات بليغة، جرّاء سقوطه من نافذة مركبة يقودها والده مصطحباً أبناءً آخرون، أثناء قضاء نزهة عائلية على أحد الشواطئ البحرية بإمارة رأس الخيمة.

وأرجع المقدم إبراهيم مطر، رئيس مركز شرطة الرمس الشامل بشرطة رأس الخيمة، تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات، يفيد بسقوط طفل من نافذة مركبة بإحدى المناطق التابعة لاختصاص المركز، حيث تم على الفور تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ.

وأفاد أن التحقيق والاستجواب المبدئي، أظهر سقوط طفل رضيع يدعى "ع. ب. أ" من نافذة مفتوحة لمركبة يقودها والده أثناء سيرها على طريق رملي غير معـبّـد، أسفر عن وفاته جرّاء ارتطامه بالأرض، مشيراً إلى إحالة ملف الواقعة إلى الجهات المختصة، استكمالاً للإجراءات اللازمة.

وأعرب رئيس مركز شرطة الرمس الشامل عن تعازيه الحارة ومواساته لذوي الطفل المتوفى، داعياً المولى عزّوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، مشدّداً في الوقت نفسه على أهمية دور أولياء الأمور في التأكّد من سلامة الأبناء، خاصة الأطفال، للوقاية من مثل هذه الحادثة الأليمة.