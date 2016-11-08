ضبط 14 عاطلا بحوزتهم 615 قرصا مخدرا وكيلو بانجو بالقليوبية

القليوبية – خالد حجازى

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من ضبط 14 عاطلًا بحوزتهم 615 قرصا مخدرا و300 تذكرة هيروين وكيلو بانجو وحشيش بالقليوبية.

نفذ اللواء مجدى عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "مصطفى. إ.س 21 سنة عاطل ومقيم كوم اشفين – مركز قليوب وبحوزته عدد 300 لفافة ورقية بيضاء اللون تذكرة بداخل كل تذكرة كمية من مسحوق الهيروين تزن حوالى 750 جراما ومبلغ مالى 1200 جنيه وهاتف محمول، وعبد الفتاح. م .ع" 27سنة عاطل ومقيم الموالح - دائرة قسم بنها وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 80 جراما ومبلغ مالى 320 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "محمد.ع.ب "28 سنة عاطل ومقيم بيجام - دائرة قسم أول شبرا الخيمة وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 60 جراما ومبلغ مالى 70 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، و"مصطفى .ع.م" 30 سنة عاطل ومقيم الشدية - دائرة قسم أول بنها السابق اتهامه فى قضية جنايات قسم أول بنها لسنة 201 - مخدرات وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 70 جراما ومبلغ مالى 180 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، و"خالد. ى.ح"عاطل ومقيم دائرة قسم أول بنها وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 25 جراما ومبلغ مالى 130 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار.

وألقت أجهزة أمن القليوبية القبض على و"عماد .ا.ع" 36 سنة عاطل ومقيم جزيرة بلى دائرة المركز، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 470 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، و"محمد .س.م" 33 سنة عاطل ومقيم سندبيس - دائرة مركز القناطر الخيرية وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 60 جراما وهاتف محمول .. بقصد الاتجار و" عمرو .ص.ط 48 سنة عاطل ومقيم شارع سيدى يوسف – دائرة القسم وبحوزته 30 قرص مخدر ومبلغ مالى 80 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار ، و" عامر .ا.ع" 30سنة عاطل ومقيم الخصوص – دائرة القسم وبحوزته 85 قرص مخدر ومبلغ مالى 50 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار.

وتم ضبط "مايكل .إ.ا" 20 سنة عاطل ومقيم الوحدة العربية – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وبحوزته 200 قرص مخدر ومبلغ مالى 40 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، و"عيد .أ.أ" 35 سنة قهوجى ومقيم قليوب البلد - دائرة قسم قليوب وبحوزته 120 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 430 جنيها وهاتف محمول ومقص حديدى بقصد الاتجار، و"فتحى .س.أ" 53 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم الخصوص بحوزته 80 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 570 جنيها و2هاتف محمول ومقص حديدى بقصد الاتجار، و" تامر .ح.ع" 35 سنة عاطل ومقيم الحصافلة – دائرة مركز شبين القناطر وبحوزته 100 قرص مخدر ومبلغ مالى 200 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار.

تم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.