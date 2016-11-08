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اليوم.. المحمدي يشارك في مران المنتخب الجماعي

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اليوم.. المحمدي يشارك في مران المنتخب الجماعي اليوم.. المحمدي يشارك في مران المنتخب الجماعي

أحمد المحمدي

يشارك أحمد المحمدي، المحترف في صفوف هال سيتي الإنجليزي، في مران الجماعي اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة غانا.
> وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، قد فضل منح اللاعب راحة سلبية أمس الإثنين، خاصة وأنه شارك مع فريق أول أمس الأحد، في إحدى المباريات بالدوري الإنجليزي.
> ويستعد منتخب لمواجهة غانا يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

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