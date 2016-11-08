يشارك أحمد المحمدي، المحترف في صفوف هال سيتي الإنجليزي، في مران المنتخب الجماعي اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة غانا.
> وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، قد فضل منح اللاعب راحة سلبية أمس الإثنين، خاصة وأنه شارك مع فريق أول أمس الأحد، في إحدى المباريات بالدوري الإنجليزي.
> ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
اليوم.. المحمدي يشارك في مران المنتخب الجماعي
يشارك أحمد المحمدي، المحترف في صفوف هال سيتي الإنجليزي، في مران المنتخب الجماعي اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة غانا.