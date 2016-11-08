اليوم.. المحمدي يشارك في مران المنتخب الجماعي

يشارك أحمد المحمدي، المحترف في صفوف هال سيتي الإنجليزي، في مران المنتخب الجماعي اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة غانا.

> وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، قد فضل منح اللاعب راحة سلبية أمس الإثنين، خاصة وأنه شارك مع فريق أول أمس الأحد، في إحدى المباريات بالدوري الإنجليزي.

> ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.