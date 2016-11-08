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الصليب الأحمر يؤكد فشل إجلاء الجرحى من شرق حلب

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الصليب الأحمر يؤكد فشل إجلاء الجرحى من شرق حلب الصليب الأحمر يؤكد فشل إجلاء الجرحى من شرق حلب

ارشيفية

أعلن المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، روبرت مارديني، عن فشل خطة إجلاء الجرحى وأفراد عائلاتهم من شرق حلب.

وأوضح مارديني أن المفاوضات بدأت حول إجلاء 200 مصاب بجروح خطرة مع عائلاتهم، إلا أنها انتهت بالتوصل إلى اتفاق على إجلاء 10 جرحى فقط مع عائلاتهم، مشيرا إلى أن إجلاء حتى هؤلاء الأشخاص العشرة فشل بسبب عدم وجود ضمانات أمنية كافية.

وقال المسؤول الدولي: “حتى 200 جريح ليس رقما نهائيا، لأنه يجب أن يضم إليهم كل من يعاني من أمراض مزمنة”، موضحا “أنها ليست إصابات مميتة، لكنها أيضا تتطلب علاجا”.

وكانت مصادر قد ذكرت لوكالة “نوفوستي” سابقا أن روسيا اتفقت مع الأمم المتحدة على إجلاء 200 شخص مع عائلاتهم من شرق حلب باستخدام ممرات إنسانية، إلا أن قوات المعارضة السورية و”جبهة فتح الشام” (“جبهة النصرة” سابقا) عرقلت إجلاء الجرحى من تلك المنطقة.

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