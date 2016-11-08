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شرطة الشارقة تقبض على شبكة لترويج المخدرات تتكون من زوجين وشريكهما

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شرطة الشارقة تقبض على شبكة لترويج المخدرات تتكون من زوجين وشريكهما شرطة الشارقة تقبض على شبكة لترويج المخدرات تتكون من زوجين وشريكهما

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة من ضبط متخصصة بترويج المخدرات تضم زوجين وشريكهما وجميعهم من الجنسية العربية وبحوزتهم (600) قرص مخدر و20 جرام من مخدر الحشيش كانوا يخططون للقيام بترويجها بين عدد من متعاطي المخدرات.

وكشف العقيد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية أن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة قد اشارت الى أن المذكورين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأنهم بصدد ترويجها وبيعها في الدولــة، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم تشكيل فريق من إدارة مكافحة المخدرات للبحث عنهم والقبض عليهم ، ومن خلال البحث والتحري

وجمع المعلومات فقد تمكن الفريق من تحديد هوية المشتبه بهم ومعرفة مكان تواجدهم ، ومن خلال كمين محكم أعده الفريق فقد تمكن من ضبط المدعوين وبحوزتهم الكمية المذكورة من الأقراص والمواد المخدرة

وبالتحقيق مع المذكورين فقد اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بغرض بيعها وترويجها بين متعاطي المخدرات ، وبناء على اعترافاتهم فقد تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة . .

وأكد مدير عام العمليات الشرطية على المضي قدماً في مراقبة وملاحقة وضبط تجارو ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة وحماية المجتمع من خطرا انتشار المواد المخدرة، كما طالب الجميع بالتعاون مع الشرطة في الكشف عن مخططات تجار السموم ونشاطاتهم المتعلقة بتهريب وترويج المخدرات ، وذلك من خلال التواصل مع أجهزة مكافحة المخدرات والابلاغ عن هذه المحاولات .

وحث العقيد بيات أولياء الأمور وأهالي المتعاطين أو المشتبه بتعاطيهم مواد مخدرة أو عقاقير إلى الإستفادة من التعديلات التشريعية التي كفلها القانون بتقديم أبناءهم إلى أجهزة المكافحة في الدولة لإحالتهم إلى مصحات العلاج والتأهيل ، من خلال تعاون افراد المجتمع وادراكهم بخطورة آفة المخدرات وهو الهدف الاسمى الذي تسعى اليه الاجهزة الامنية بالدولة لتكون دولة الامارات مجتمع خال من المخدرات .

كما نوه إلى أن الأدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية قد خصصت رقم مجاني 80044 في حالة ضبط أي نوع من تلك المواد او اي مادة أخرى يشتبه بها لأتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع انتشارها.

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