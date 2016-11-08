إصابة 3 ضباط و6 جنود في انفجار مدرعة بعبوة ناسفة بالشيخ زويد

أصيب 3 ضباط، و6 مجندين من قوات الأمن بمدينة الشيخ زويد، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مدرعة أثناء عمليات تمشيط للقوات بمنطقة الجورة جنوب الشيخ زويد.

وعقب الانفجار قام المسلحون بإطلاق الأعيرة النارية على المدرعة عقب تفجيرها، ما أدى إلى إصابة الضباط الثلاثة و6 من المجندين.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من النقيب مصطفى أحمد الحفناوي، 27 عامًا، أصيب بشظايا متفرقة بالجسد، والملازم أول أحمد أسامة مخلوف، 24 عامًا، أصيب بشظايا متفرقة بالذراعين، والنقيب طارق جمال محمد، 27 عامًا، أصيب بطلق ناري بالكتف الأيمن، ومجند عبدالله محمد إبراهيم 21 عامًا، أصيب بطلق ناري بالذراع الأيمن، ومجند ريمون نسيم حبيب، 21 عامًا، أصيب بطلق ناري بالبطن، ومجند شريف حسن معوض، 21 عامًا، أصيب بشظايا بالساقين، ومجند حسن إبراهيم حسن، 21 عامًا، أصيب بشظايا متفرقة بالجسد، ومجند رمضان أبو الحسن محمد، 21 عامًا، أصيب بشظية بالرقبة، ومجند صابر محمد رجب، 27 عامًا، أصيب بشظايا بالوجه.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش، وجار تمشيط المنطقة لسرعة ضبط الجناة.