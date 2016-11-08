أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تأجيل دعوى إلزام «الداخلية» بإزالة الحواجز من محيط «الصحفيين» لـ6 ديسمبر

Google+ Print
تأجيل دعوى إلزام «الداخلية» بإزالة الحواجز من محيط «الصحفيين» لـ6 ديسمبر تأجيل دعوى إلزام «الداخلية» بإزالة الحواجز من محيط «الصحفيين» لـ6 ديسمبر

وزارة الداخلية – أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المُقامة من علي أيوب، محامٍ – بصفته وكيلًا عن الصحفي حسام السويفي، صحفي بجريدة الفجر – لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

وتُطالب الدعوى السالفة بإلزام وزارة الداخلية بإصدار قرار بإزالة كافة الحواجز البشرية والحديدية من محيط نقابة الصحفيين والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها، ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائريهم والإطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة وأثناء خروجهم بالشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها.

واختصمت الدعوى كلًا من:” وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة بصفتهم”.

وذكرت الدعوى أنه منذ الخلاف الذي نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية لمنع الصحفيين غير النقابين من الدخول للنقابة وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلًا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لأي زائر من زوار النقابة، بحسب نص الدعوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا