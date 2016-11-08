تأجيل دعوى إلزام «الداخلية» بإزالة الحواجز من محيط «الصحفيين» لـ6 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المُقامة من علي أيوب، محامٍ – بصفته وكيلًا عن الصحفي حسام السويفي، صحفي بجريدة الفجر – لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

وتُطالب الدعوى السالفة بإلزام وزارة الداخلية بإصدار قرار بإزالة كافة الحواجز البشرية والحديدية من محيط نقابة الصحفيين والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها، ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائريهم والإطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة وأثناء خروجهم بالشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها.

واختصمت الدعوى كلًا من:” وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة بصفتهم”.

وذكرت الدعوى أنه منذ الخلاف الذي نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية لمنع الصحفيين غير النقابين من الدخول للنقابة وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلًا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لأي زائر من زوار النقابة، بحسب نص الدعوى.