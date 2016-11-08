مصرع شخص وإصابة آخر سرقوا سيارة أمين شرطة بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

أكد مصدر طبى بمستشفى الزرقا المركزى أن المستشفى استقبل صباح اليوم جثة مجهولة الهوية تم إيداعها المشرحة، وآخر مصاب يدعى إسلام أحمد عبد العزيز، أصيب برصاصة فى الفحذ الأيسر تم استخراجها بإجراء عملية جراحية وعمل غرزتين فى حاجبه، ثم تم تسليمه لقوات الشرطة لعرضه على نيابة الزرقا.

شهدت قرية ميت الخولى التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط فى ساعة متأخرة من مساء أمس اشتباكات بالأسلحة النارية عقب قيام شخصين بسرقة سيارتين الأولى لأمين شرطة مقيم بعزبة فرج والثانية من تخص أحد تجار الدراجات النارية بميت الخولى.

وأثناء قيام الشخصين بقيادة السيارتين اشتبه أمين الشرطة بسيارته فقام باستيقاهما ووقعت مشادة كلامية بينهما، ما أسفر عن تجمع الأهالى وتحولت المشادات إلى اشتباكات وتبادل لإطلاق النار، نتج عنها مصرع شخص سارق سيارة أمين الشرطة وإصابة الأخر سارق سيارة تاجر الدراجات النارية.