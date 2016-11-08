أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخص وإصابة آخر سرقوا سيارة أمين شرطة بدمياط

Google+ Print
مصرع شخص وإصابة آخر سرقوا سيارة أمين شرطة بدمياط مصرع شخص وإصابة آخر سرقوا سيارة أمين شرطة بدمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

أكد مصدر طبى بمستشفى الزرقا المركزى أن المستشفى استقبل  صباح اليوم جثة مجهولة الهوية تم إيداعها المشرحة، وآخر مصاب يدعى إسلام أحمد عبد العزيز، أصيب برصاصة فى الفحذ الأيسر تم استخراجها بإجراء عملية جراحية وعمل غرزتين فى حاجبه، ثم تم تسليمه لقوات الشرطة لعرضه على نيابة الزرقا.

 

شهدت قرية ميت الخولى التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط فى ساعة متأخرة من مساء أمس  اشتباكات بالأسلحة النارية عقب قيام شخصين بسرقة سيارتين الأولى لأمين شرطة مقيم بعزبة فرج والثانية من تخص أحد تجار الدراجات النارية بميت الخولى.

 

وأثناء قيام الشخصين بقيادة السيارتين اشتبه أمين الشرطة بسيارته فقام باستيقاهما ووقعت مشادة كلامية بينهما، ما أسفر عن تجمع الأهالى وتحولت المشادات إلى اشتباكات وتبادل لإطلاق النار،  نتج عنها مصرع شخص سارق سيارة أمين الشرطة  وإصابة الأخر سارق سيارة تاجر الدراجات النارية.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365