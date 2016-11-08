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إحباط تفجير 13 لغمًا وضبط 7 عبوات ناسفة في الشيخ زويد

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إحباط تفجير 13 لغمًا وضبط 7 عبوات ناسفة في الشيخ زويد إحباط تفجير 13 لغمًا وضبط 7 عبوات ناسفة في الشيخ زويد

القوات المسلحة المصرية

نجحت القوات المسلحة اليوم الثلاثاء من استكمال فرض سيطرتها على مدينة الشيخ زويد بإنشاء 3 كمائن عسكرية جديدة بأخطر القرى التي تعد ممرات إستراتيجية لتمركزات وتحركات العناصر التكفيرية وهي قرى العكور جنوب الشيخ زويد.

وضبطت القوات أثناء اقتحام القرية 7 عبوات ناسفة على طريق مدخل قرية العكور وتم تفجيرها بالذخيرة الحية، كما ضبطت القوات أثناء مداهمتها لمدرسة العكور المهجورة التي اتخذها تنظيم بيت المقدس الإرهابي معقلا له، حقل ألغام أرضية حول المدرسة.

كما تم إزالة 13 لغمًا أرضيًا، ثم اقتحام المدرسة المهجورة بنجاح، وإنشاء أكبر كمين عسكري وتمركز كبير للقوات بداخلها.

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