وزير السياحة يلتقي كبريات شركات الطيران ومنظمي الرحلات في بريطانيا

عقد يحيى راشد ، وزير السياحة، عددًا من اللقاءات المهنية والإعلامية الهامة على هامش مشاركته في معرض سوق السياحي الدولي بالعاصمة البريطانية لندن.

والتقى راشد – خلال المعرض – ممثلي شركة الخطوط الجوية البريطانية British airways ، مناقشًا برنامج تحفيز الطيران، وحث الشركة على بدء تسيير رحلات إلى الأقصر، خاصةً مع بدء الموسم الشتوي وملائمته للسياحة الثقافية.

وتطرق لقاء راشد – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – مع ممثلي الشركة إلى بحث إمكانية تسيير رحلات من جاتويك إلى الأقصر، فضلًا عن إمكانية تسيير رحلات إلى الغردقة، وأشار ممثلي الشركة إلى توقف رحلتيهم إلى شرم الشيخ بعد فرض حظر السفر منذ عام مضى.

كما التقى وزير السياحة، ممثلي مؤسسة TravelMole Media ، حيث أشار ممثلي الشركة إلى جاهزية الطيران البريطاني لاستئناف رحلاته إلى شرم الشيخ فور رفع حظر السفر إليها، لافتين إلى تطلعهم أن يعود البريطانيون إلى جميع المدن المصرية.

وتطرق اللقاء إلى إتفاقيات التعاون المشترك، وإلى تفهم الجانب البريطاني ما تقوم به مصر من إعادة تقييم الموقف وحرص الطرفين على استعادة الحركة السياحية، وأن هناك إرياحية بشأن مستويات التأمين بشرم الشيخ، كما أشار الوفد إلى أن تحرير سعر الصرف للجنية المصري حافز إضافي للسفر إلى مصر.

واجتمع الوزير مع ممثلي شركة A&K، حيث أوضح احترام مصر لقرار الخارجية البريطانية، وأن هناك تحسن تدريجي بشأن إعادة النظر في قرار حظر السفر، لافتًا إلى المقابلات التي تمت مع شركات الطيران والإتجاه لزيادة الرحلات إلى الأقصر، فيما أشارت الشركة إلى أن هناك تحسن و ارتفاع في مبيعاتها في الفتره الأخيرة.

وعقد راشد – على خلفية المعرض – لقاءً إعلامي مع مراسل تليفزيون BBC ومراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث أكد الوزير خلال لقاءاته التواجد المصري الفاعل في المعرض، وأن هناك إقبال على مصر كما أن الشركاء السياحيين يودون العودة مجددًا إلى شرم الشيخ، مشيرًا إلى المساعي الطموحة لتعزيز الحركة السياحية وزيادتها إلى المقاصد السياحية، و دعم ذلك بوسائل ترويج و تسويق إلكترونية بالإضافة إلى برامج طيران تحفيزية.

وأشار الوزير إلى احترام قرارات الحكومة البريطانية، وأنه على يقين بأن السلطات البريطانية تعيد النظر بجدية في موضوع رفع حظر السفر إلى مصر.

والتقى الوزير كبريات الشركات العاملة في السوق البريطاني، مثل “توماس كوك”، بحضور حسام الشاعر، حيث قامت الشركة بعرض حملتها الترويجية، وتمت مناقشة سبل زيادة الرحلات إلى مصر من السوق البريطاني، والإتجاه إلى مقاصد أخرى كالغردقة، الأقصر، و مرسى علم.