«الصحة»: ٤ وفيات و١٧ مصابًا حصيلة حادث أتوبيس مدرسة سان جورج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، وفاة 4 حالات، وإصابة 17 آخرين كحصيلة نهائية لحادث تصادم اتوبيس مدارس سان جورج بسيارة نقل بطريق السويس الكيلو 26 بمحافظة القاهرة .

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، في بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والإصابة الى مستشفى الكهرباء بمشاركة 9 سيارات إسعاف .

فيما أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل 5 من حالات الاصابة بواسطة الأهالي الى المستشفى، لافتا إلى أن أحد الإصابات طفل 6 سنوات تم نقله عبر سيارة الإسعاف إلا أنه وافته المنية قبل الوصول إلى المستشفى

وأكد أن باقي الإصابات حالتهم الصحية مستقرة ما عدا طفلتين أشقاء في العناية المركزة واحدة تعاني من تجمع دموي بالبطن والثانية كسور متفرقة بالجسد وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.

هذا وتقدم وزارة الصحة والسكان خالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا ، مع تمنياتنا بتوقف نزيف الاسفلت الغاشم .