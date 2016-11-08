سقوط 3تجار بحوزتهم 9 أطنان و576 كيلو سلع غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط كمية من السلع الغذائية بحوزة ثلاثة من التجار مجهولة المصدر قبل ترويجها على المواطنين.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث التموين، يفيد بالقبض على "م . ر . ع . ف" مسئول عن محل بقالة بالمنطقة الرابعة مركز السادات، وتم ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر، وتم التحفظ عليها وتحرير المحضر رقم15594جنح مركز السادات.

كما تم القبض على "ص . ح . ع" مسئول عن مصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الصناعية السادسة مركز السادات، وتم ضبط 4 أطنان سكر حر، مجهول المصدر، تم التحفظ عليها وتحرير المحضر رقم15591جنح مركز السادات.

وألقى القبض على "م . ع . ا . ج" مسئول عن محل بقالة بالمنطقة السادسة مركز السادات، وضبط 576 كيلوجرام زيت طعام، مجهول المصدر، تم التحفظ على الكميات وتحرير المحضر رقم15592جنح مركز السادات .