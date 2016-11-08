أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط 3تجار بحوزتهم 9 أطنان و576 كيلو سلع غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

Google+ Print
سقوط 3تجار بحوزتهم 9 أطنان و576 كيلو سلع غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية سقوط 3تجار بحوزتهم 9 أطنان و576 كيلو سلع غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

>المنوفية - محمود شاكر

تمكنت مباحث بالمنوفية من ضبط كمية من السلع الغذائية بحوزة ثلاثة من التجار مجهولة المصدر قبل ترويجها على المواطنين.

 

 

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث التموين، يفيد بالقبض على "م . ر . ع . ف" مسئول عن محل بقالة بالمنطقة الرابعة مركز السادات، وتم ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر، وتم التحفظ عليها وتحرير المحضر رقم15594جنح مركز السادات.

 

 

كما تم القبض على "ص . ح . ع" مسئول عن مصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الصناعية السادسة مركز السادات، وتم ضبط 4 أطنان سكر حر، مجهول المصدر، تم التحفظ عليها وتحرير المحضر رقم15591جنح مركز السادات.

 

 

وألقى  القبض على "م . ع . ا . ج" مسئول عن محل بقالة بالمنطقة السادسة مركز السادات، وضبط 576 كيلوجرام زيت طعام، مجهول المصدر، تم التحفظ على الكميات وتحرير المحضر رقم15592جنح مركز السادات . 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات