ضبط 3 عناصر إرهابية من الإخوان خلال حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - حسن عفيفى

شنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الأمن الوطنى حملة أمنية لضبط العناصر الهاربة من تنفيذ أحكام بالسجن في قضايا إرهابية بمركزى طوخ وشبين القناطر، أسفرت عن ضبط 3 من عناصر جماعة الاخوان .

وكانت تعليمات اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع الأمن الوطني لضبط العناصر السياسية الهاربة من تنفيذ أحكام قضائية بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وأسفرت الحملة عن ضبط عبد الجواد ع ا " عامل بالكهرباء بالمعاش ومحكوم عليه في القضية رقم 4384 جنايات مركز طوخ انضمام لجماعه بالسجن 3 سنوات، وصبحى" ع ع " فنى معدات بمصلحة صك العمله والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1203 إدارى مركز شبين القناطر إنضمام لجماعة محظورة.

كما القى القبض على " ع ع " مهندس حاسبات ومعلومات ومقيم طحانوب – دائرة مركز شبين القناطر والمطلوب ضبط وأحضاره في القضية رقم 3178 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2016م إنضمام لجماعة محظورة تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.