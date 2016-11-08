5 عاطلين يلقون الحجارة على السيارات بالطريق الصحراوى ويصيبون المارة

الإسكندرية - هناء أبو العز

تعمد 5 عاطلين فى الإسكندرية، إلقاء الحجارة على السيارات المارة بالطريق الصحراوى، وإصابة المارة.

البداية عندما تلقى مدير مباحث الإسكندرية، بلاغًا من "ا.ع"، يفيد بأنه أثناء استقلاله السيارة رقم ف أ 6812 مصر قيادة شقيقه "ش.ع" محام بالطريق الصحراوى بذات المنطقة، فوجئ بأحد الأشخاص ألقى حجارة تجاه السيارة، ما أدى لإصابة شقيقه بكسر بالجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وتهشم الزجاج الأمامى للسيارة.

تم وضع خطة شاملة لكشف غموض الحادثين بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، تضمنت فى أهم بنودها إعادة معاينة محل الحادث والسيارات محل البلاغ فنياً، وإعادة مناقشة المصابين تفصيلاً عن ظروف وملابسات الحادث، وحصر الأشخاص سيئ السمعة بالمنطقة والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع، وتجنيد المصادر السرية للمعاونة فى إجراءات البحث.

أسفرت جهود البحث إلى قيام كل من "ع.س" 16 سنة عاطل، و"ك.م" 17 سنة عاطل، و"ا.ج" 16 سنة عاطل، و"ا.ر" 16 سنة عاطل، "مقيمون قرية الدواجن بمنطقة الكيلو 59 الطريق الصحراوى مركز أبو المطامير، محافظة البحيرة".

جميعهم من الأشخاص سيئى السمعة بالمنطقة قد اعتادوا إلقاء حجارة على السيارات المارة بالطريق الصحراوى بقصد اللهو تطورت إلى التسابق فيما بينهم على من له القدرة على إلقاء الحجارة على السيارات دون خوف كدليل على جرأته وسط أقرانه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترف الأول بارتكاب الوقائع سالفة الذكر واعترفوا جميعاً باشتراكهم فى ارتكاب 3 وقائع مماثلة، تمثلت فى القضية جنح عن بلاغ "ب. س"- 28سنة مهندس مقيم دائرة قسم أول المنتزه قائد السيارة رقم م أ ى 837 مصر، والقضية جنح عن بلاغ "ح. ا"-40 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم دائرة قسم اللبان قائد السيارة رقم س ط هـ 8932 مصر، والقضية جنح عن بلاغ "م.م" 29 سنة سائق مقيم مركز إدكو – محافظة البحيرة قائد السيارة رقم س ط م 6279 مصر.

بقيام مجهولين بإلقاء الحجارة على السيارات قيادتهم أثناء سيرهم بذات المنطقة مما أدى لحدوث تلفيات بالسيارات " دون حدوث إصابات لأحد "،وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.