وزير النقل يشهد توقيع عقد أعمال السكة الحديد للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو

شهد الدكتور جلال سعيد وزير النقل صباح اليوم، توقيع عقد المجموعةG4 الخاص بأعمال السكة الحديد للمرحلة الثالثة “العتبة امبابة – بولاق الدكرور” من الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى مع التحالف ETF/Orascom ، وذلك بقيمة 180 مليون جنيه و60 مليون يورو .

وأكد الدكتور جلال سعيد، عقب توقيع العقد، أن وزارة النقل لا تدخر جهدا في إيجاد الحلول لمشاكل النقل والاختناقات المرورية بإقليم القاهرة الكبرى والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية والمرورية العالية من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية ذات طاقة نقل كبيرة وهى شبكة مترو الانفاق .

جدير بالذكر أن طول هذه المرحلة يبلغ 17.7 كم وتشمل على عدد (15) محطة وسيتم تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة اجزاء “الجزء الاول من المرحلة الثالثة ” بطول 4 كم وتمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشمل على (4) محطات هى محطات ناصر”دار القضاء العالى” و ماسبيرو و الزمالك و الكيت كات، أما الجزء الثانى من المرحلة الثالثة فهو بطول 6.6 كم وتمتد من محطة الكيت كات مرورا بمنطقة امبابة حتى تصل الى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج وتشمل على 6 محطات هى السودان وامبابة و البوهى والقومية العربية و الطريق الدائري حتى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج.

ويمتد الجزء الثالث وهو بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات ثم منطقة المهندسين وبولاق الدكرور حتى جامعة القاهرة، ويشمل 5 محطات هى محطات التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة.

وأضاف السعيد أن وزارة النقل تقوم حاليا باتخاذ الاجراءات وإعداد الدراسات اللازمة لاستكمال شبكة مترو الانفاق والتى تتضمن الخط الرابع والخط الخامس والخط السادس طبقا لدراسات النقل التي تم إعدادها بواسطة هيئة التعاون الدولى اليابانية وإتحاد المكاتب الاستشارية الفرنسية المصرية، حيث تساهم المكاتب الاستشارية الفرنسية في إعداد وتنفيذ مشروعات مترو الانفاق منذ ثمانيات القرن الماضى أى منذ أكثر من 30 عامًا ويعد أقوى مساهمات لفرنسا بمشروعات النقل بمصر .