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تحرير 191 قضية تموينية وضبط 2.5 طن أرز وسكر مدعم خلال 3 أيام فى أسيوط

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تحرير 191 قضية تموينية وضبط 2.5 طن أرز وسكر مدعم خلال 3 أيام فى أسيوط تحرير 191 قضية تموينية وضبط 2.5 طن أرز وسكر مدعم خلال 3 أيام فى أسيوط

>أسيوط - ضحا صالح

نجحت مباحث بأسيوط بالإشتراك مع مديرية التموين فى تحرير 191 قضية تموينية خلال 3 أيام، وأسفرت عن ضبط طن سكر و1.5 طن أرز مدعم و13 ألف سلعة غذائية منتهية الصلاحية 350 كيلو دقيق بلدى مدعم وغيرها من المضبوطات.

 

وكان المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط قد شدد على تكثيف الحملات التموينية لضبط المتلاعبين بالأسواق وبيع السلع المدعمة بالسوق السوداء والكسب غير المشروع.

 

وأوضح أبو شقة أنه تم تحرير 191 قضية تموينية تنوعت ما بين 64 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و38 قضية لإدارة منشأة بدون ترخيص بالإضافة إلى تحرير 11 قضية توقف عن إنتاج الخبز وتحرير 5 محاضر لعدم وجود لوحة مواعيد وعدم نظافة أدوات الخبز.

 

وأشار صالح عبد الله وكيل وزارة التموين إلى أن الحملات شملت قطاعات المخابز والسلع المدعمة والمواد البترولية والبوتاجاز والمحال العامة والمطاعم بالإضافة إلى محال كروت شحن المحمول.

 

وأضاف صالح إن المضبوطات شملت طن و510 كيلو من الأرز وطن سكر مدعم و225 لتر من السولار بالإضافة إلي ضبط 4 آلاف و840 عبوة جبنة منتهية الصلاحية و179 لفة قمر الدين غير صالح للاستخدام الآدمى وضبط 772 عبوة أعشاب منتهية الصلاحية مشيرا إلى ضبط 7آلاف و296 عبوة آيس كريم معبأة داخل 152 كرتونة منتهية الصلاحية منذ فترة طويلة.

 


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