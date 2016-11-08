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السادات : المطالبة بالرجوع فى القرارات الإقتصادية مزايدات للإستهلاك الإعلامي

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السادات : المطالبة بالرجوع فى القرارات الإقتصادية مزايدات للإستهلاك الإعلامي السادات : المطالبة بالرجوع فى القرارات الإقتصادية مزايدات للإستهلاك الإعلامي

عفت السادات

أنتقد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، دعوات عدد من أعضاء مجلس النواب والتى طالبت بالعدول عن القرارات الأقتصادية التى تم إقرارها نهاية الأسبوع الماضي، واصفا تلك الدعوات بأنها مجرد مزايدات للإستهلاك الإعلامي فقط، ولا تصلح للتطبيق بإي حال من الأحوال.

وقال السادات في بيان صحفي صادر عنه اليوم ” أن الأفضل لمصر الآن هو النظر للمستقبل والبدء فى مواكبة أقتصاد السوق الحر، بشكل يساهم فى بناء الأقتصاد بعد أن تعرضنا للجمود لمدة تجاوزت الـ 40 سنة، مضيفا أنه كان من المتوقع أن يمر المجتمع المصري بأيام صعبة فور تطبيق القرارات، وأن المعاناة ستكون لفترة زمنية مؤقتة .
> وأضاف السادات أن الخطوة القادمة للحكومة لابد أن تكون بإصلاح منظومة القوانين المرتبطة بالإستثمار بشكل كامل، للتخلص من كل العقبات التى تواجه المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء ، متوقعا أن يصدر قانون الإستثمار الجديد قبل نهاية العام الجاري.
> يذكر أن البنك المركزى قرر تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى، والحكومة قامت بتحريك الوقود، مما تسبب فى زيادة كبيرة فى أسعار عدد من السلع الرئيسية.

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