يحضر هاني أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، مران المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة غانا المقبلة.
> ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
> ويجتمع أبوريدة مع لاعبي المنتخب الوطني، قبل مران الفراعنة الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساءً.
> وكان منتخب مصر قد فاز على الكونغو بهدفين مقابل هدف، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة للمونديا.
أبوريدة يجتمع مع لاعبي المنتخب قبل لقاء غانا
يحضر هاني أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، مران المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة غانا المقبلة.