أبوريدة يجتمع مع لاعبي المنتخب قبل لقاء غانا

يحضر هاني أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، مران المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة غانا المقبلة.

> ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

> ويجتمع أبوريدة مع لاعبي المنتخب الوطني، قبل مران الفراعنة الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساءً.

> وكان منتخب مصر قد فاز على الكونغو بهدفين مقابل هدف، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة للمونديا.