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أبوريدة يجتمع مع لاعبي المنتخب قبل لقاء غانا

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أبوريدة يجتمع مع لاعبي المنتخب قبل لقاء غانا أبوريدة يجتمع مع لاعبي المنتخب قبل لقاء غانا

يحضر هاني أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، مران الوطني اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة غانا المقبلة.
> ويستعد منتخب لمواجهة غانا يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
> ويجتمع أبوريدة مع لاعبي المنتخب الوطني، قبل مران الفراعنة الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساءً.
> وكان منتخب مصر قد فاز على الكونغو بهدفين مقابل هدف، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة للمونديا.

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