التحالف العربي يعترض صاروخين باليستيين في مأرب اليمنية

اعترضت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي، اليوم الثلاثاء، صاروخين باليستيين أطلقهما مسلحو الحوثي وميليشيات صالح باتجاه مدينة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

جاء ذلك في وقت شنت طائرات التحالف غارات على مواقع للمتمردين في كل من محافظة عمران ومديرية حرف سفيان بالمحافظة، ومحافظتي المحويت وصعدة، شمالي اليمن.

وفي محافظة تعز جنوبي البلاد، قصف المتمردون بصواريخ الكاتيوشا مواقع للقوات الشرعية في منطقة المفاليس بمديرية حيفان جنوبي محافظة تعز. ويي منطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوبي تعز، لقيت امرأة مصرعها برصاص قناص حوثي.

في غضون ذلك، تصدت القوات الشرعية لهجوم شنته ميليشيات صالح والحوثي في مديرية الصلو جنوب شرقي تعز. كما شن المتمردون قصفا على مواقع للقوات الشرعية وبعض القرى في مديرية مقبنة غربي تعز.

وأفادت مصادر ميدانية بتجدد المواجهات، في محيط قرية الصيرتين بمديرية الصلو جنوب شرق تعز، التي كانت القوات الشرعية قد سيطرت عليها مؤخرا.

وقالت المصادر إن المتمردين أطلقوا صواريخ كاتيوشا على بعض القرى، من بينها قرية الصعيد، فيما واصلوا إرسال تعزيزات إلى القرى الواقعة تحت سيطرتهم، وأهمها قرية الشرف.

وأكدت مصادر محلية نزوح عشرات الأسر من قرية السراق في الأعبوس بمديرية حيفان جنوبي تعز، إثر اشتداد المواجهات والقصف بين القوات الشرعية والمتمردين الحوثيين.