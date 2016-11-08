زار البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للنادي الأهلي، مقر النادي بالجزيرة صباح اليوم الثلاثاء.
> وحضر جوزيه إلى الأهلي لإجراء بعض المعاملات البنكية مع فرع بنك مصر الموجود داخل النادي الأهلي بالجزيرة.
> ورحل جوزيه عن النادي سريعا، بعدما وجد البنك مغلقا ولم يباشر عمله أمام العملاء.
> ولم يزر جوزيه مران فريق الكرة والذي كان مقاما على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وقت تواجده بالنادي.
جوزيه يزور النادي الأهلي ويتجاهل ملعب «التتش»
زار البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للنادي الأهلي، مقر النادي بالجزيرة صباح اليوم الثلاثاء.