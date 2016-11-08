جوزيه يزور النادي الأهلي ويتجاهل ملعب «التتش»

زار البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للنادي الأهلي، مقر النادي بالجزيرة صباح اليوم الثلاثاء.

> وحضر جوزيه إلى الأهلي لإجراء بعض المعاملات البنكية مع فرع بنك مصر الموجود داخل النادي الأهلي بالجزيرة.

> ورحل جوزيه عن النادي سريعا، بعدما وجد البنك مغلقا ولم يباشر عمله أمام العملاء.

> ولم يزر جوزيه مران فريق الكرة والذي كان مقاما على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وقت تواجده بالنادي.