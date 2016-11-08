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بيع تماثيل صغيرة لـ”ترامب وهيلاري” في برشلونة

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بيع تماثيل صغيرة لـ”ترامب وهيلاري” في برشلونة بيع تماثيل صغيرة لـ”ترامب وهيلاري” في برشلونة

دونالد وهيلاري كلينتون (أرشيفية)

أصبح دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، مادة لموجة جديدة من التماثيل الإسبانية الصغيرة، وعرضت للبيع في برشلونة في تناول للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونشأ هذا النوع من التماثيل الذي يطلق عليه (كاجانير) في إقليم قطالونيا الإسباني، وتصور في الغالب مشاهير وشخصيات سياسية.

ويشير موقع كاجانير دوت كوم للتجزئة إلى أن تماثيل الكاجانير التي يعتقد البعض أنها تجلب الحظ والرخاء في العام التالي اجتذبت مشترين خارجيين حيث تستقبل الولايات المتحدة 40 في المئة من مبيعاتها الخارجية.

وتعرض تماثيل ترامب وكلينتون للبيع في برشلونة.

وقال مارك ألوش مالك الموقع الإلكتروني “في البداية بعنا المزيد من (تماثيل) الكاجانير لدونالد ترامب، لكن هيلاري كلينتون تلاحقه وفي الوقت الراهن لا ندري من سيكون في المقدمة.”

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