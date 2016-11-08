توقيع عقد أعمال تركيب القضبان لمشروع مترو العتبة - إمبابة

كتب رضا حبيشى

شهد الدكتور جلال سعيد وزير النقل صباح اليوم الثلاثاء، توقيع عقد المجموعة G4 الخاصة، بأعمال تركيب القضبان الحديدية للمرحلة الثالثة (العتبة -إمبابة – بولاق الدكرور) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع التحالف ETF/Orascom ، وذلك بقيمة 180مليون جنيه و60 مليون يورو.

وقال وزير النقل فى تصريحات صحفية، عقب التوقيع إن تمويل هذه المرحلة عبارة عن قرض من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 300 مليون يورو وبنك الإستثمار الأوروبي بمبلغ 600 مليون يورو والباقي من الخزانة العامة للدولة .

وأضاف وزير النقل أن وزارة النقل لا تدخر جهدا في إيجاد الحلول لمشاكل النقل والاختناقات المرورية بإقليم القاهرة الكبرى والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية والمرورية العالية من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية ذات طاقة نقل كبيرة وهى شبكة مترو الانفاق.

جدير بالذكر أن طول هذه المرحلة يبلغ 17.7 كم وتشمل على (15) محطة وسيتم تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء "الجزء الأول من المرحلة الثالثة " بطول 4 كم وتمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشمل على (4) محطات هى محطات ناصر"دار القضاء العالى" و ماسبيرو و الزمالك و الكيت كات وأما الجزء الثانى من المرحلة الثالثة، فهو بطول 6.6 كم وتمتد من محطة الكيت كات مرورا بمنطقة إمبابة حتى تصل إلى المحطة التبادلية، عند محور روض الفرج وتشمل على 6 محطات هى السودان وإمبابة و البوهى و القومية العربية و الطريق الدائرى، حتى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج ويمتد "الجزء الثالث وهو بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات ثم منطقة المهندسين وبولاق الدكرور حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطات هى محطات التوفيقية ووادى النيل و جامعة الدول و بولاق الدكرور و جامعة القاهرة.