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تأجيل دعوى بطلان قرار إعادة تشكيل القومى للأمومة لـ27 ديسمبر

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تأجيل دعوى بطلان قرار إعادة تشكيل القومى للأمومة لـ27 ديسمبر تأجيل دعوى بطلان قرار إعادة تشكيل القومى للأمومة لـ27 ديسمبر

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد أبو الهنا المحامى، وآخرين والتى تطالب بوقف قرار رئيس الوزراء رقم 2152 لسنة 2016 الصادر فى 14 أغسطس الماضى، فيما تضمنه فى المادة الأولى من إعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة تحت رئاسة وزير الصحة والسكان، واستقلال المجلس القومى للامومة والطفولة وإعادة تبعيته لمجلس الوزراء مرة أخرى، لجلسة 27 ديسمبر للاطلاع والرد.   

 

 

 


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