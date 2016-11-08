«فيسبوك» يزاحم «لينكد إن» ويختبر خاصية جديدة للإعلان عن وظائف

قال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه يختبر خاصية ستسمح للمشرفين على الصفحات فيه الإعلان عن وظائف شاغرة، وتلقي طلبات توظيف من مرشحين في خطوة قد تنافس موقع “لينكد إن” الإلكتروني.

وقال متحدث باسم “فيسبوك”- بحسب موقع “تك كرانش” المتخصص في أخبار التكنولوجيا - ”استنادا إلى ما رأيناه على فيسبوك إذ تنشر شركات صغيرة عديدة تدوينات تفيد بوجود وظائف شاغرة لديها عبر الصفحة، فإننا نجري اختبارًا للسماح للمشرفين على الصفحات بالإعلان عن وظائف وتلقي الطلبات من المرشحين”.

ويجني موقع “لينكد إن”، معظم إيراداته من الباحثين عن عمل ومسؤولي التوظيف الذين يدفعون رسومًا شهرية نظير نشر السير الذاتية والتواصل مع الآخرين من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالأعمال.

وقال “تك كرانش”، إن” إضافة هذه الخاصية تعني أن الشركات يمكنها أن تزيد عدد زوار صفحاتها من خلال دفع المال لفيسبوك حتى ينشر إعلاناتها عن الوظائف أمام عدد أكبر من المرشحين”.

وكان فيسبوك، أطلق – أكتوبر الماضي – خاصية “ماركت بليس” حتى يسمح للمستخدمين ببيع وشراء ما يريدون محليًا في إطار سعي الموقع الشهير لاختبار سُبل جديدة تزيد من جاذبيته.

سكاي نيوز