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البرلمان المجري يصوت على تعديل دستورى لمنع توطين اللاجئين

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البرلمان المجري يصوت على تعديل دستورى لمنع توطين اللاجئين البرلمان المجري يصوت على تعديل دستورى لمنع توطين اللاجئين

ارشيفية

يصوت البرلمان المجري، اليوم الثلاثاء، على تعديل دستوري يحظر توطين الأجانب فى البلاد.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” أن هذا التصويت يأتى كإجراء مضاد لحصص اللاجئين التى وافق عليها الاتحاد الأوروبي فى 2015 لتوطين 160 ألف لاجيء فى دول الاتحاد الأوروبي، ووفقا لتلك الحصص سيكون نصيب المجر 1294 لاجئا.

يشار إلى أن الناخبين المجريين قد شاركوا الشهر الماضي فى استفتاء على رفض الحصة الأوروبية من اللاجئين، لكن ضعف المشاركة فى الاستفتاء أبطلت نتيجته.

وكانت نتائج الاستفتاء الباطل تشير إلى أن 98 فى المئة من المشاركين أيدوا دعوة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لرفض حصص اللاجئين التى يفرضها اتفاق الاتحاد الأوروبى على المجر، لكن نسبة المشاركة فى الاستفتاء كانت 40.4% من إجمالى أصوات الناخبين فى البلاد، ويحتاج اعتماد النتيجة إلى نسبة مشاركة 50% فأكثر، مما أدى إلى بطلان نتيجة الاستفتاء.

أ ش أ

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