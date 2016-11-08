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مقتل 22 من المليشيات الحوثية فى اشتباكات مع القوات الحكومية اليمنية

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مقتل 22 من المليشيات الحوثية فى اشتباكات مع القوات الحكومية اليمنية مقتل 22 من المليشيات الحوثية فى اشتباكات مع القوات الحكومية اليمنية

ارشيفية

قتل 22 وأصيب أكثر من 20 آخرين من المليشيات الحوثية، وحليفها الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، فى اشتباكات مع قوات الجيش اليمني والمقاومة المؤيدة له بعدد من المحافظات اليمنة.

ففى محافظة البيضاء وسط اليمن قتل 14 من عناصر المليشيات فى اشتباكات جرت مع قوات المقاومة بمديريات ولد ربيع والصومعة والزاهر، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن مصدر فى المقاومة أن قوات المقاوم شنت هجومًا على تجمعات للميليشيات بمديرية ولدربيع التابعة لقيفه رداع وكانت الاشتباكات التى استمرت ساعتين من مسافة الصفر، مؤكدا سقوط قتلى كثيرين من الحوثيين فى هذا الاشتباك .

وأشار المصدر الى أن المليشيات ردت بقصف مدفعي على عدد من المناطق السكنية فيما قامت عناصرهم بإغلاق المحال التجارية وشنت حملة مداهمات على منازل المدنيين واعتقلت عددا منهم.

وفى محافظة صعدة شمالى اليمن الواقعة على الحدود الجنوبية ، ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مدفعية الجيش دمرت راجمة صواريخ ومدفعية هوزر وطقما يحمل كميات من الألغام تابعة للميليشيات فى منطقة البقع بالمحافظة.

وأوضح أن القوات الحكومية سيطرت على عدد من المواقع فى منطقة البقع بعد اشتباكات مع المليشيات باسناد من طائرات التحالف العربي، فى الوقت الذى قامت فيه المدفعية بقصف مواقعهم ودمرت آليات عسكرية لهم مما أسفر عن مقتل عدد منهم .

وأشار الى أن الفرق الهندسية تواصل نزع الألغام التى زرعها الحوثيون فى الطرق المؤدية إلى مدينة البقع وتم نزع 1350 لغما، حتى يوم بعضها صناعة محلية وغالبيتها صناعة أجنبية.

أ ش أ

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