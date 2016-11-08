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دايلى بيست: الاستطلاعات الوطنية تؤكد تقدم كلينتون بأربع نقاط على الأقل

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دايلى بيست: الاستطلاعات الوطنية تؤكد تقدم كلينتون بأربع نقاط على الأقل دايلى بيست: الاستطلاعات الوطنية تؤكد تقدم كلينتون بأربع نقاط على الأقل

>كتبت ريم عبد الحميد

قال موقع "دايلى بيست" الأمريكى، إن المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون تقدمت فى كل استطلاعات الرأى الوطنية التى أجريت فى الساعات الأخيرة قبل بدء التصويت فى الانتخابات. ففى استطلاع أجرته جامعة مونماوث تقدمت كلينتون بفارق ستة نقاط عن منافسها بين الناخبين المحتملين.

 

أما الاستطلاع الذى أجرته فوكس نيوز، فقد منح كلينتون تقدم بأربعة نقاط مئوية، وكذلك الحال بالنسبة لاستطلاع "واشنطن بوست" و"إن بى سى نيوز"، الذى أكد تفوق كلينتون بنفس الفارق على الأقل.

 

وحال فوزها، ستكون هيلارى كلينتون أول سيدة تتولى رئاسة الولايات المتحدة، بعدما كانت قبل ثمانية أعوام على وشك أن تفوز بترشيح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفازت بأصوات 18 مليون ناخب قبل أن تخسر فى النهاية لصالح الرئيس الحالى باراك أوباما.

 

وتعتمد المرشحة الديمقراطية على عدة شرائح داخل الولايات المتحدة، فى مقدمتهم الأمريكيين السود، واللاتينيين.


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