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جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي الـ 13 للأدب المقارن «أصوات من إفريقيا»

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جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي الـ 13 للأدب المقارن «أصوات من إفريقيا» جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي الـ 13 للأدب المقارن «أصوات من إفريقيا»

الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة – أرشيفية

يعقد قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الآخرة، مؤتمره الدولي الثالث عشر للأدب المقارن من 15-17 نوفمبر، تحت عنوان” أصوات من إفريقيا و عنها”، تحت رعاية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور معتز سيد عميد كلية الاداب و الدكتورة علا حافظ رئيس قسم اللغة الانجليزية.

و يأتي المؤتمر في مرحلة تشهد جهودًا دؤوبة من جانب لدعم روابطها بالقارة الافريقية على كافة الاصعدة ليلقى الضوء على دراسات اكاديمية تنناول ما ابدعه ادباء افريقيا فى الرواية و الشعر و المسرح و الدراسات الثقافية بمشاركة باحثين مصريين و عرب و أجانب.

 

و يتناول المؤتمر محاور عدة من بينها: الادب فى افريقيا، صورة افريقيا فى الادب، التنوعات اللغوية فى افريقيا، التراث الثقافى لافريقيا، المسرح الافريقى، الثقافات الشعبية فى افريقيا، تاريخ افريقيا، الاساطير فى افريقيا؛ الموسيقى و السينما و الفنون البصرية و الفنون اليدوية الافريقية، المنفى و قضايا اللاجئين، العلاقات بين الشمال و الحنوب، الاستعمار و أفريقيا ، قضايا الجندر، مظاهر التغيير فى افريقيا وأدب الرحلات.

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