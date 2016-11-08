بالفيديو.. سيدة تدهس جيرانها بسيارتها في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسماعيلية

نشرت صفحة «مباشر من الإسماعيلية» عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مقطع فيديو يرصد مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة أرض الجمعيات بالإسماعيلية؛ بسبب خلاف سيدة وجارها على أولوية المرور.

ويظهر في مقطع الفيديو السيدة تسب جارها بعدما قال لها “ارجعى للخلف عشان أعرف أعدى”، فردت: “لأ”، فاحتكت سيارتاهما، ما دفع السيدة لإطلاق السباب والاتصال هاتفيًا للاستعانة بأقاربها.

وفور وصول أقاربها اشتعلت معركة بالأسلحة البيضاء وحاول الجيران التفرقة بينهم، إلا أن السيدة في تلك اللحظة قررت دهس جميع من في المشاجرة بسيارتها، ما أسفر عن إصابتهم جميعًا وسط صراخ من المارة.

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