إصابة 5 أشخاص إثر سقوط مقذوفات عسكرية من اليمن على جنوب السعودية

أصيب خمسة أشخاص جنوب المملكة العربية السعودية، نتيجة سقوط مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة الطوال على الحدود مع اليمن.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني – فى تصريحات اليوم الثلاثاء- أن فرق الدفاع المدنى باشرت مساء أمس بلاغا عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة الطوال نتج عنها إصابة خمسة مواطنين، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، كما نتج عن المقذوفات تعرض مسجد وثلاث سيارات لأضرار مختلفة.

وأضاف أن الجهات المعنية قد باشرت تنفيذ الإجراءات المعتمدة فى مثل هذه الحالات.