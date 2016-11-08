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محافظ الاسكندرية: تطوير كافة العشوائيات على غرار غيط العنب

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محافظ الاسكندرية: تطوير كافة العشوائيات على غرار غيط العنب محافظ الاسكندرية: تطوير كافة العشوائيات على غرار غيط العنب

غيط العنب أرشيفية

أكد محافظ الإسكندرية رضا فرحات، حرصه على تطوير كافة المناطق العشوائية بالإسكندرية تباعًا، بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطن البسيط، وتحقيق آماله بما يليق بقيمة الإنسان المصري.

وأعلن المحافظ، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر دراسة تخصيص قطعة أرض واقامة مجمع سكني وخدمي متكامل للاهالى منطقتي ماوي الصيادين ونجع العرب بغرب الإسكندرية تنفذه القوات المسلحة على غرار مدينة بشاير الخير بغيط العنب.

وأشار إلى أن تنفيذ عملية التطوير يأتي استمرارا لدور القوات المسلحة المصرية ومحافظة الإسكندرية في مجال العمل العام وتنفيذ المشروعات الخدمية ودعم المواطن البسيط، وكان المحافظ قد قام بجولة تفقدية لمنطقتي ماوي الصيادين ونجع العرب بنطاق حي غرب وفقا لبيان أصدرته محافظة الإسكندرية.

وأوضح أن الجولة تأتي بهدف تطوير المنطقتين والتعرف على جميع المشاكل الخاصة بهما على الطبيعة ودراسة تخصيص قطعة أرض بديلة لإقامة مجمع سكني وخدمي متكامل على غرار مدينة بشاير الخير بغيط العنب.

وأشار إلى أن مدينة بشاير الخير بغيط العنب تمثل مشروعا عملاقا افتتحه الرئيس عبد الفتاح ضمن خطة الدولة في تطوير كافة المناطق العشوائية ويعد مثالا حيا ونموذجا يحتذى به في تطوير باقي المناطق العشوائية.

أ ش أ

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