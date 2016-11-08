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«حقوق الإنسان» بالبرلمان تنتهى من إعداد كشوف «المحبوسين» الأسبوع المقبل

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«حقوق الإنسان» بالبرلمان تنتهى من إعداد كشوف «المحبوسين» الأسبوع المقبل «حقوق الإنسان» بالبرلمان تنتهى من إعداد كشوف «المحبوسين» الأسبوع المقبل

النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هيئة مكتب اللجنة اجتمعت أمس، لفحص الشكاوى المقدمة إليها بشأن المحبوسين على ذمة قضايا، موضحا أنه طالب اللجنتين المشكلتين لفحص الحالات المقدمة بسرعة إعداد الكشوف الخاصة بالشباب المحبوسين والتى تصل لما يقرب من 300 شكوى .

وأوضح عابد، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه مازالت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تستقبل الشكاوى، وسوف تنتهى من إعداد كشوفها خلال الأسبوع القادم لتتمكن من تسليمها للجنة العفو الرئاسى.

وكان عابد قد شكل لجنتين برئاسة وكيلى اللجنة محمد الغول وشريف الوردانى، لتنقية وتفنيد الشكاوى المقدمة إلى اللجنة من مختلف محافظات الجمهورية، قبل تقديمها إلى لجنة العفو الرئاسى.

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