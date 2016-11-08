إعادة فتح باب التحويل للحاجزين بالقاهرة الجديدة والسلام إلى مدينة بدر

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إعادة فتح باب التحويل للحاجزين لوحدات الإسكان الاجتماعي بمدينتي القاهرة الجديدة والسلام، إلى مدينة بدر، وذلك لمن فاتتهم فرصة التحويل في المواعيد السابقة التي حددتها الوزارة.

كما وافق مدبولي – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – على إعادة فتح الباب للحاجزين بمدينة 6 أكتوبر “دهشور”، للتقدم بالمرحلة الثانية للمشروع، لمن فاتتهم فرصة التقدم، وسيتم الإعلان عن مواعيد ذلك خلال أيام.

وقال وزير الإسكان “على الحاجز بالقاهرة الجديدة والسلام، والراغب في التحويل لمدينة بدر، وكذا الحاجز بمدينة 6 أكتوبر “دهشور”، والراغب في التقدم للمرحلة الثانية بالمشروع، أن يقوم بسداد 4 آلاف جنيه لاستكمال مقدم الحجز، وذلك عند سداده للقسط الأول من الأقساط ربع السنوية بقيمة 4 آلاف جنيه، ليصبح إجمالي ما يسدده الحاجز 8 آلاف جنيه، وذلك في توقيتات سيعلن عنها قريبًا”.

وأضاف :”تأتي هذه الموافقة تيسيرًا على الحاجزين، ورغبة من الوزارة فىي حصول كل مواطن مستوفٍ للشروط على الوحدة السكنية الخاصة به”، مشيرًا إلى أنه سبق فتح باب التحويل من مدينتي القاهرة الجديدة والسلام، إلى مدن:” بدر، 15 مايو، والشروق”، كما سبق أيضًا فتح الباب لحاجزى مدينة 6 أكتوبر “دهشور” للتقدم بالمرحلة الثانية للمشروع.