مش بس منتجات الألبان.. 7 طرق تقوى العظام وتحميها من الهشاشة

كتبت أمل علام - جرافيك خالد علوان



>مش بس منتجات الألبان.. 7 طرق تقوى العظام... by youm7

أطباء العظام ينصحونك بتكوين مخزون من العظام الصحية فى فترة شبابك، لكى لا تتعرض لهشاشة العظام وخشونة المفاصل فى شيخوختك، ويقدمون لك أهم 7 طرق لحماية عظامك وتقويتها لتبقى قوية طوال حياتك:

يقدم الدكتور خالد عمارة أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس، أهم 7 طرق لحماية عظامك، وتجنبها هشاشة العظام والخشونة:

- تناول المكسرات.. فالمكسرات تقوى العظام.

- ممارسة الرياضة بانتظام وخاصة المشى المنتظم نصف ساعة يوميا.

- ممارسة تمارين الاتزان بالوقوف على رجل واحدة لمدة 30 ثانية يوميا.

- ممارسة تمرينات الليونة.. والمرونة وهى رياضة حيث تركز على قدرة التحكم فى العضلات.

- تناول الفواكه والخضروات الطازجة.

- تناول زيت الزيتون.

- تناول الأنواع المختلفة من منتجات الألبان مثل الجبن والزبادى.

- تناول المنتجات الحيوانية المحتوية على البروتينات وتتضمن اللحوم والبيض والسمك.

- التعرض للشمس فالإنسان الطبيعى يحتاج إلى ربع ساعة يوميا من تعرض الوجه، واليدين للشمس، وهذا يعطى جرعة كافية من فيتامين"د" فى الجسم.