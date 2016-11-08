مش بس منتجات الألبان.. 7 طرق تقوى العظام وتحميها من الهشاشة

>كتبت أمل علام - جرافيك خالد علوان
>مش بس منتجات الألبان.. 7 طرق تقوى العظام... by youm7
أطباء العظام ينصحونك بتكوين مخزون من العظام الصحية فى فترة شبابك، لكى لا تتعرض لهشاشة العظام وخشونة المفاصل فى شيخوختك، ويقدمون لك أهم 7 طرق لحماية عظامك وتقويتها لتبقى قوية طوال حياتك:
يقدم الدكتور خالد عمارة أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس، أهم 7 طرق لحماية عظامك، وتجنبها هشاشة العظام والخشونة:
- تناول المكسرات.. فالمكسرات تقوى العظام.
- ممارسة الرياضة بانتظام وخاصة المشى المنتظم نصف ساعة يوميا.
- ممارسة تمارين الاتزان بالوقوف على رجل واحدة لمدة 30 ثانية يوميا.
- ممارسة تمرينات الليونة.. والمرونة وهى رياضة حيث تركز على قدرة التحكم فى العضلات.
- تناول الفواكه والخضروات الطازجة.
- تناول زيت الزيتون.
- تناول الأنواع المختلفة من منتجات الألبان مثل الجبن والزبادى.
- تناول المنتجات الحيوانية المحتوية على البروتينات وتتضمن اللحوم والبيض والسمك.
- التعرض للشمس فالإنسان الطبيعى يحتاج إلى ربع ساعة يوميا من تعرض الوجه، واليدين للشمس، وهذا يعطى جرعة كافية من فيتامين"د" فى الجسم.
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