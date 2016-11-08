رئيس مدينة عزبة البرج بدمياط: توزيع السلع المدعمة وإنشاء 6 بالوعات أمطار

دمياط-معتز الشربينى

قال مجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بدمياط فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الوحدة المحلية تواصل توزيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير السكر والأرز، وذلك من خلال سيارات تابعة للوحدة المحلية تجوب شوارع المدينة بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط.

وأضاف انه تم التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بتنفيذ إنشاء بالوعات مطر بالمدينة، حيث تم الاتفاق على هذه البدء بتنفيذ 6 بالوعات جديدة داخل المدينة لمعالجة تجمعات الأمطار بالمدينة.