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إلغاء 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم الجدوى الاقتصادية

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إلغاء 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم الجدوى الاقتصادية إلغاء 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم الجدوى الاقتصادية

>كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، إلغاء 5 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا.

 

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن السلطات تلقت 4 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلاتها رقم 486 والمتجهة إلى جاسم، ورحلة رقم 112 والمتجهة إلى ينبع، ورحلة 905 والمتجهة إلى جده، ورحلة رقم 826 والمتجهة إلى العين.

وقالت المصادر، أن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة "غير كايرو" بإلغاء رحلتها رقم 444  والمتجهة الي الحفوف بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

وأشارت المصادر،  إلى ان سلطات المطار قامت سلطات بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى سواء تابعة للشركة سواء تابعة للشركة أو لشركات أخرى.

 

 

 


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